Colombia: vescovi in assemblea elettiva. Per mons. Castro, “la visita del Papa infonderà la forza dello Spirito alla pastorale colombiana”

La visita di Papa Francesco in Colombia “infonderà la forza dello Spirito alla pastorale colombiana”. Lo ha affermato ieri mons. Luis Augusto Castro Quiroga, arcivescovo di Tunja e presidente uscente della Conferenza episcopale colombiana (Cec), aprendo i lavori dell’Assemblea plenaria che si tengono nella sede della Cec, a Bogotá, fino a venerdì. In programma il rinnovo delle cariche direttive dell’episcopato, oltre che il punto della situazione sui preparativi della visita del Papa, prevista dal 6 al 10 settembre. Mons. Castro, nella sua relazione introduttiva, ha sottolineato che il Papa sta conducendo la Chiesa a contatto con il mondo, in uno stato di uscita missionaria. “Prepariamoci a ricevere i suoi insegnamenti, che – ha osservato – avranno un tono vicino a quello usato della Evangelii Gaudium. Una volta di più, benvenuto Papa Francesco”.