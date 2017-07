+++ Charlie Gard: card. Parolin, “faremo quello che è possibile da parte nostra per superare i problemi legali” che impediscono ai genitori di portarlo in Italia +++

“Non so se il Santo Padre ha parlato con la mamma, non so se la mamma lo ha chiamato. Credo che i problemi legali siano legati alla nazionalità, al fatto che – se ho capito bene – i genitori non possono portare il bambino fuori dal territorio senza il permesso delle autorità, sono questi i problemi legali cui accennava la dottoressa Enoc”. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione, questa sera presso la Casina Pio IV in Vaticano, dell’annuale relazione sanitaria e scientifica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Alla domanda se la Santa Sede intenda muoversi, il cardinale ha risposto: “Adesso vediamo se possiamo aiutare nel senso di superare questi problemi, se possiamo farlo lo faremo, quello che è possibile fare da parte nostra lo faremo, poi ci sarà il Bambino Gesù che si attiverà per la parte medica”. Interpellato se a suo parere si tratti di accanimento terapeutico, ha risposto: “Non sono uno specialista. Noi siamo per la vita e ripetiamo quello che ha detto il Papa e quindi offriamo tutte le possibilità che ci sono perché a questo bambino siano continuate le cure”