Arte e teologia: Ptfim sezione San Luigi, un corso specifico sull'”operatore per la valorizzazione e la pastorale dei beni culturali del Mediterraneo”

L’“operatore per la valorizzazione e la pastorale dei beni culturali del Mediterraneo” è una nuova figura di impegno culturale e pastorale che la Scuola di alta formazione di arte e teologia della Pontificia Facoltà Teologica meridionale sezione San Luigi (Napoli), intende proporre e definire per il prossimo anno accademico. “Il Mediterraneo è stato individuato come tema specifico del biennio 2017-2018 e 2018-2019. Da sempre crocevia di culture e religioni, il Mediterraneo vive oggi un difficile momento storico, segnato da drammatici conflitti e profonde tensioni (che non escludono quelle di carattere religioso), connessi con le forti instabilità politico-sociali di alcuni suoi territori, con i diffusi fenomeni migratori, con la dissimmetrica distribuzione delle risorse e le differenti condizioni di vita”, si legge in una nota.

“Nel bacino del Mediterraneo s’incontrano e scontrano la civiltà mediorientale e africana e quella occidentale che, pur se segnate da profonde diversità, sono caratterizzate da una straordinaria e spesso convergente ricchezza di tradizioni culturali, di civiltà, credi, testimonianze artistiche”, osserva il direttore della Scuola, padre Pino Di Luccio, decano della sezione San Luigi della Pontificia Facoltà. “È muovendo da queste risorse, e in particolare dalle espressioni artistiche, nella molteplicità delle sue espressioni – aggiunge il condirettore della Scuola, Giorgio Agnisola – che si vuole intraprendere un percorso di formazione che abbia come obiettivo specifico lo studio in una prospettiva teologica delle risorse artistiche e culturali del Mediterraneo, sullo sfondo della storia delle civiltà e delle identità religiose di ieri e di oggi, così da creare competenze e sensibilità nuove in una Chiesa, soprattutto locale, concretamente e consapevolmente aperta alla cultura del dialogo”. Info: www.scuolaarteteologia.it