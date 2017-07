Anziani: Milano, il “Pranzo è servito” al Refettorio Ambrosiano. Iniziativa della Caritas che cerca volontari

Il “Pranzo è servito” al Refettorio Ambrosiano. Questa estate, infatti, Caritas Ambrosiana offrirà agli anziani dei decanati di Zara e Turro un pranzo alla mensa di Greco nata da un’idea dello chef Massimo Bottura. Per l’occasione, l’organismo diocesano cerca volontari disponibili a prestare servizio come “commis de rang”. L’iniziativa si svolgerà nel mese di agosto e riguarderà gli anziani seguiti dai centri di ascolto parrocchiali dei decanati di Zara e Turro, di cui è comprovata la situazione di svantaggio. In particolare da lunedì a venerdì, verso mezzogiorno, gli ospiti potranno pranzare insieme e apprezzare la creatività dei cuochi del Refettorio impegnati ogni giorno a trasformare le eccedenze alimentari in eccellenze. L’impegno per i volontari che intendono lavorare come commis de rang al Refettorio sarà di qualche ora nella fascia centrale della giornata, dalle 11 alle 14 dal lunedì al venerdì, dal 31 luglio al 1 settembre. Per gli anziani più in difficoltà, è previsto anche un servizio taxi, con un pulmino di Caritas Ambrosiana guidato dagli operatori.

Il “Pranzo è servito” rappresenta l’evoluzione dell’esperienza di volontariato estivo del personal shopper. “Negli anni passati chiedevamo alle persone di portare il pranzo a casa degli anziani. Quest’anno, invece, i volontari porteranno gli anziani a pranzare insieme in un luogo speciale”, ha sottolineato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Il programma, fanno sapere gli organizzatori, non interferirà con l’attività ordinaria del Refettorio: la sera, dalle ore 18.30, infatti, la mensa continuerà a servire la cena a senzatetto e persone in difficoltà. Per prendere servizio all’iniziativa, si può chiamare il numero dell’associazione volontari di Caritas Ambrosiana: 02 58 32 52 89.