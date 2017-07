Ambiente: Giordan (ambasciatore Monaco), “protezione del mare influisce sulla qualità della vita”

“La protezione dell’ambiente marino influisce direttamente sulla nostra salute e sulla qualità della vita”. Lo ha detto Claude Giordan, ambasciatore di Monaco presso la Santa Sede, aprendo i lavori del convegno su “Oceans. Caring for a common heritage”, svoltosi oggi presso la Pontificia Università della Santa Croce per iniziativa del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, in collaborazione con le ambasciate di Francia, Monaco e Paesi Bassi presso la Santa Sede. “Dobbiamo tutelare gli oceani, che rappresentano due terzi della superficie del nostro pianeta e che sono in pericolo”, gli ha fatto eco il principe Alberto di Monaco, intervenuto ai lavori tramite un video: “Ci vuole un nuovo modello di sviluppo che sia rispettoso dell’umanità e delle future generazioni”, ha aggiunto citando la Laudato si’ di Papa Francesco e auspicando “progressi ulteriori e sostanziali” in questo ambito da parte di “tutta la comunità internazionale”. “Dobbiamo preservare i mari”, l’appello lanciato dall’ambasciatore dell’Indonesia presso la Santa Sede, Antonius Agus Sriyono, che ha illustrato come il suo Paese – “al centro delle dinamiche economiche e politiche come fulcro tra due Oceani, Pacifico e Indiano” – sia in prima linea nel “rafforzare l’impegno per combattere la pesca illegale” e per mostrare che “l’utilizzo delle risorse marittime deve avvenire in maniera sostenibile, per consentire lo sviluppo dei nostri popoli”.