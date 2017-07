Accuse al Bambino Gesù: card. Parolin, “alcune cose sono chiaramente infondate”. “Cè la volontà di affrontare i problemi in maniera seria e trasparente”

“Io mi sono chiesto a che cosa risponde questo. Di fatto si rifa a episodi successi nel passato che si è tentato in tutti i modi di individuare e di affrontare cercando di risolvere. Nessun ospedale è perfetto, ma alcune cose sono chiaramente infondate e per quanto riguarda i problemi rilevati c’è stato ed è in atto il tentativo e lo sforzo serio di risolverli”. Lo ha detto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a margine della presentazione della relazione 2016 dell’ospedale Bambino Gesù, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulle presunte inefficienze dell’ospedale della Santa Sede contenute in un’inchiesta dell’agenzia Usa Associated Press pubblicata il 3 luglio. “Problemi ce ne sono sempre, non voglio dire che il Bambino Gesù sia la perfezione assoluta – ha affermato il cardinale – però c’è la volontà di affrontarli in maniera seria e trasparente”.