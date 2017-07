Venezuela: Tajani (Parlamento Ue), “triste giorno per la democrazia. Non riconosciamo questa elezione”

“È un triste giorno per la democrazia in Venezuela, per l’America Latina e per il mondo perché sono stati violati i trattati internazionali, la Costituzione del Paese e, ancora più grave, si agisce contro il volere del popolo. Non è la risposta giusta ai problemi di confronto politico e alla crisi umanitaria che stanno devastando il Paese”: lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani riferendosi alla elezione “fraudolenta e illegittima” dell’Assemblea costituente in Venezuela. Tajani ha parlato al telefono con il leader dell’opposizione, Leopoldo Lopez. “Nelle ultime 24 ore – ha proseguito il presidente Tajani – la repressione chavista ha raggiunto livelli impensabili. La comunità internazionale non può rimanere in silenzio davanti ad un numero così elevato di morti in Venezuela. Non è stata data la possibilità alla stampa di presidiare e riportare notizie dai seggi elettorali, ulteriore segno di assenza di democrazia del regime in carica” “Come presidente del Parlamento europeo, l’unica istituzione direttamente eletta dai cittadini europei – ha aggiunto -, esprimo il mio totale supporto ai rappresentanti del popolo venezuelano: insieme all’Assemblea nazionale non riconosciamo questa elezione. È chiaro che il regime in carica voglia mantenere il potere. Il volere del popolo è di cambiare tale regime. È per questo che è necessario indire nuove elezioni democratiche ora”. Il Parlamento europeo nella sua ultima risoluzione sulla situazione in Venezuela ha chiesto di inviare una delegazione parlamentare nel Paese. “Consulterò i gruppi politici al Parlamento europeo su questa questione” ha concluso.