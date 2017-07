Venezuela: Scalabriniani, aumenta l’arrivo di venezuelani in Colombia

“Nell’ultimo mese ospitiamo mediamente 65 persone al giorno nel nostro centro di accoglienza. Oltre la metà sono venezuelani, mediamente 22 chiedono accoglienza, 12 sono di passaggio”. La testimonianza, rilasciata al portale colombiano Noticias Rcn è del padre scalabriniano Francesco Bortignon e arriva da Cúcuta, città colombiana di circa 600mila abitanti alla frontiera con il Venezuela.

L’arrivo di venezuelani in fuga dal loro Paese o di passaggio per procurarsi viveri è in deciso aumento nelle ultime settimane e il sistema di accoglienza è al collasso. Molti dormono lungo le strade. 25mila persone entrano in Colombia ogni giorno dal Venezuela, anche se, come accennato, molte di loro tornano indietro dopo aver fatto la spesa. Ma le autorità locali sono sempre più preoccupate, spiega il padre scalabriniano, e temono che la situazione in Venezuela precipiti, causando una fuga precipitosa verso il Paese vicino.

Padre Bortignon segnala anche che sono in aumento gli arrivi di bambini piccoli e di donne incinte.