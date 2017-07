Venezuela: la preghiera dei vescovi per il Paese, “concedici la saggezza del dialogo e dell’incontro”

Pubblichiamo la traduzione integrale della preghiera per il Venezuela diffusa ieri dalla Conferenza episcopale venezuelana e pronunciata in tutte le chiese del Paese, nella giornata in cui il governo ha convocato le elezioni per una nuova Assemblea Costituente che dovrebbe riformare la Costituzione. I vescovi hanno espresso più volte contrarietà all’iniziativa.

“Gesù Cristo, Nostro Signore, ci rivolgiamo a te in questo momento di grandi necessità nella nostra patria. Ci sentiamo inquieti e speranzosi e chiediamo la forza come dono prezioso del tuo Spirito. Aspiriamo ad essere un popolo identificato con il rispetto della dignità umana, la libertà, la giustizia e l’impegno per il bene comune. Come figli di Dio, dacci la capacità di costruire la convivenza fraterna, amando tutti senza escludere nessuno, solidarizzando con i poveri e lavorando per la riconciliazione e la pace. Concedici la saggezza del dialogo e dell’incontro, perché insieme costruiamo la civiltà dell’amore attraverso una reale partecipazione alla solidarietà fraterna. Ci raccogliamo come nazione e ti diciamo: siamo qui Signore, vicino alla nostra Madre, Maria di Coromoto, per continuare il cammino intrapreso e testimoniare la fede di un popolo unito nella speranza. Per tutto questo diciamo insieme: Venezuela!”.