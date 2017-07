Televisione: questa sera su Rai Uno il film “Ho amici in Paradiso” girato al Don Guanella di Roma

“Sono felicissimo che il film vada su Rai Uno. Credo infatti che rientri perfettamente nella mission del servizio pubblico”. Accoglie così la notizia del passaggio in prima serata su Rai Uno, questa sera lunedì 31 luglio, del suo film “Ho amici in Paradiso” il regista e sceneggiatore Fabrizio Maria Cortese. Il raccontare la disabilità mentale con il registro della commedia è il punto di forza del film, realizzato con il sostegno dell’Opera Don Guanella di Roma, grazie alla tenacia e all’entusiasmo del direttore don Pino Venerito: “Ogni persona, e ovviamente anche ogni persona con disabilità intellettive, ha diritto a una buona qualità di vita. Il film ‘Ho amici in Paradiso’ in cui alcuni attori diversamente abili interagiscono con attori professionisti mostra che questo percorso è possibile, non solo, ma va ricercato con ogni attenzione e cura. Il Centro dell’Opera don Guanella di Roma, nella sua lunga storia di quasi cento anni, si è sempre impegnato nella ricerca di nuovi percorsi di inclusione sociale. Il film ne è la riprova”. “Ho amici in Paradiso” è stato presentato ad Alice nella Città | Festa del Cinema di Roma 2016, con proiezioni inoltre in Filmoteca Vaticana della Santa Sede, al Festival del Cinema di Spello nonché a Hollywood per “Los Angeles Italia”. Molti poi gli eventi educational, come la proiezione speciale all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, che insieme all’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali Cei e alla Fondazione Ente dello Spettacolo che ha sostenuto dall’inizio il progetto. Prodotto da Golden Hour Films e Rai Cinema, il film è interpretato da Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Valentina Cervi, Antonio Folletto e Enzo Salvi.