Spagna: videomessaggio del cardinale Osoro (Madrid), “l’estate è un tempo propizio per imparare a riconoscersi fratelli”

L’augurio di “un agosto felice e di una estate diversa”, da vivere imparando ad aprire il cuore agli altri e a Dio. Ad esprimerlo a tutti i madrileni è il cardinale Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, che per l’inizio di agosto (domani) ha registrato un videomessaggio rivolto a tutti coloro che in questi giorni di ferie, lasceranno la città e a quanti invece restano. A tutti, il cardinale rivolge l’invito a prendere questo tempo di estate come una occasione per avvicinarsi al Signore, imparare da Lui a vivere una cultura dell’incontro, a riporre in Lui dolori e preoccupazioni. Il cardinale ripete la frase di Gesù nel Vangelo, “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me”. “Impariamo – dice – la sua Misericordia, il suo servizio, il suo amore disinteressato, il cuore aperto a tutti gli uomini. Facciamo nostra la cultura dell’incontro” che sa riconoscere nell’altro e nella sua diversità, un fratello. “L’estate – dice il cardinale – è un tempo propizio per imparare a essere fratelli”.