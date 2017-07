Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Venezuela, sangue sul voto per la Costituente. Putin caccia 755 diplomatici Usa. Domenica sportiva trionfante per l’Italia

Venezuela: sangue sul voto per la Costituente, 13 morti in un giorno

Caos e violenza alle elezioni per l’Assemblea Costituente voluta da Nicolas Maduro in Venezuela. Tredici persone sono state uccise nelle ultime 24 ore, portando così a 120 il numero totale delle vittime da aprile. La protesta si è estesa in tutto il paese con momenti di vera e propria guerriglia urbana. Mentre il governo ha continuato ad assicurare che nel paese “regna la calma” e, nonostante la bassa affluenza, ha definito le elezioni un “successo storico” del chavismo. Un appello alla comunità internazionale è stato lanciato dal leader dell’opposizione Leopoldo Lopez che chiede di non riconoscere il voto e denuncia la “brutale repressione della protesta”. Mentre gli Usa, secondo il Wall Street Journal, stanno valutando l’imposizione di sanzioni contro l’industria petrolifera del Venezuela che potrebbero avere un impatto devastante sull’economia del paese. Aumentano intanto i paesi americani che non riconosceranno l’esito dello scrutinio: Messico, Colombia, Perù e Argentina; il Cile parla di voto “illegittimo”. Tra le vittime anche un giovanissimo: si chiama Luis Ortiz, 15 anni, ucciso durante una protesta antigovernativa a Tucapé, piccola località nel comune di Cardenas.

Tensione Usa/Russia: Putin caccia 755 diplomatici americani da Mosca

Vladimir Putin caccia 755 diplomatici americani dalla Russia in ritorsione alle sanzioni contro Mosca approvate dal Congresso statunitense. L’annuncio del presidente russo conferma il pugno duro di Mosca e arriva nonostante il provvedimento non sia entrato ancora in vigore. Il testo del progetto di legge è infatti sul tavolo del presidente Donald Trump che, pur essendosi impegnato a firmarlo, ancora non lo ha fatto. In un’intervista a Rossiya 1, Putin parla di “pazienza esaurita” e spiega che i diplomatici americani dovranno lasciare la Russia entro l’1 settembre: a partire da quel momento gli Stati Uniti potranno contare al massimo 455 diplomatici nelle loro rappresentanze in Russia, cioè esattamente quanti ne ha il Cremlino fra ambasciata e consolati americani.

Australia: sventato piano per far esplodere un aereo di linea. Arrestate quattro persone

Sventato in Australia un piano terroristico che aveva come obiettivo una bomba da piazzare su un aereo in volo. Lo riportano i media locali. La polizia federale australiana ha condotto una serie di raid anti terrorismo in tutta Sydney, nell’ambito di un indagine scattata dopo alcune informazioni ricevute su un sospetto attacco terroristico ad un aereo. Quattro persone – sottolineano le stesse fonti – sono state arrestate.

Francia/Italia: Renzi su Macron e la vicenda Fincantieri, “nulla contro di lui. Faremo lo stesso gioco su altre partite”

“Abbiamo sempre detto che dopo il referendum avremmo attraversato un periodo più debole. Ciò che sta facendo Macron era previsto e prevedibile: sta facendo l’interesse del suo Paese, io non ho nulla contro di lui”. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando della vicenda Fincantieri al Caffè della Versiliana, dove oggi ha presentato il suo libro in un’intervista con il direttore de La Stampa, Maurizio Molinari. Il presidente francese «fa una battaglia su Fincantieri – ha aggiunto Renzi – bene, le regole europee lo consentono, consentiranno anche a noi di avere la possibilità di fare battaglie su altre partite». E ha assicurato: «Da me una parola contro Macron non l’avrete mai».

Sport: Ferrari, Paltrinieri, Fognini, è una domenica da Numeri Uno

Una domenica sportiva trionfale ieri per l’Italia. Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria. Sebastian Vettel ha vinto la gara sul circuito dell’Hungaroring, vicino a Budapest, precedendo la Rossa del compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest. Quarto l’altro azzurro Detti che aveva vinto l’oro negli 800 sl. E sempre ai mondiali l’azzurro Alessandro De Rose ha conquistato la medaglia di bronzo nel Mondiale di tuffi grandi altezze (27 metri). Nel tennis, infine, Fabio Fognini è tornato a vincere un torneo Atp aggiudicandosi il titolo allo Swiss Open di Gstaad: quarta testa di serie, ha battuto 6-4 7-5, in poco più di un’ora e mezza di gioco, il tedesco Yannick Hanfmann.

Meteo: caldo, nuova ondata. Sarà la settimana più rovente dell’anno

In arrivo un caldo record. La settimana che comincia oggi sarà rovente con una intensa e prolungata ondata di calore africana che ingloberà tutta l’Italia. Le temperature subiranno un costante aumento, con picco dell’onda di calore entro mercoledì prossimo, quando sono attese punte di 38-40°C sulle aree interne lontane dal mare. Le zone più roventi saranno quelle lungo il Po e in generale Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio dove i 40°C saranno un traguardo raggiungibile, anche 42-43°C sulla Sardegna. Per quanto riguarda il Sud l’acuto del caldo è atteso soprattutto nella seconda parte della settimana. Una ondata di caldo non solo intensa ma anche duratura, tanto che potremmo portarcela dietro almeno fino al 6-7 Agosto, ma anche oltre al Centrosud. Al Nord la canicola potrebbe iniziare a smorzarsi dopo l’8-9 Agosto.