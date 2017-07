Papa Francesco: mons. Mauro Parmeggiani amministratore apostolico di Palestrina

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo della diocesi di Palestrina presentata mons. Domenico Sigalini e ha nominato come amministratore apostolico della diocesi mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana.

Mons. Parmeggiani è nato a Reggio Emilia il 5 luglio 1961. Ha conseguito gli studi ecclesiastici presso lo Studio teologico interdiocesano di Reggio Emilia-Modena-Carpi-Guastalla. È stato ordinato sacerdote il 18 ottobre 1985. Il 25 novembre 1996 è stato incardinato nella diocesi di Roma. Tra gli incarichi svolti nel suo ministero presbiterale: è stato segretario particolare del cardinale Camillo Ruini dal 1986 al 2003, dapprima come aiutante di studio della segreteria generale della Conferenza episcopale italiana (1986-1991), successivamente presso il Vicariato di Roma (1991-2003). Nel 1993 è stato nominato direttore del Servizio per la pastorale giovanile del Vicariato di Roma, incarico che ha continuato a svolgere fino al 2008. Il 17 ottobre 2003 Giovanni Paolo II lo ha nominato prelato segretario del Vicariato di Roma. Il 1° novembre dello stesso anno è stato nominato anche delegato del cardinale vicario per la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

Il 3 luglio 2008 è stato nominato da Benedetto XVI vescovo di Tivoli e ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 20 settembre 2008. Attualmente è membro della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita e assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia.