Pace: Pax Christi, a 100 anni dalla lettera di Benedetto XV materiali contro le guerre sul sito “Inutile strage”

Sono passati 100 anni, era il 1° agosto 1917, dalla lettera di Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti, in cui definiva la prima guerra mondiale in corso “inutile strage”. Pax Christi cura da diversi anni il sito www.inutilestrage.it, dedicato alle parole di Benedetto XV ma non solo, poiché “continuano anche oggi le inutili stragi attraverso le ingiustizie e le guerre attuali”, ricordano il curatore del sito don Maurizio Mazzetto e don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi: “Sono passati 100 anni, non parliamo di Grande Guerra, ma di carneficina e rinnoviamo l’impegno contro ogni guerra per il disarmo e la nonviolenza”. Il sito è ricco di testi, foto e video ed è particolarmente interessante per studenti, insegnanti, giornalisti, appassionati di storia. Si trovano anche le informazioni necessarie per le “Escursioni storico-pacifiste” che il Punto Pace Pax Christi di Vicenza organizza dal 2011.