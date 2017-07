Orionini: Tortona, il card. Piacenza presiede la celebrazione della festa della Madonna della Guardia

Sarà il cardinale Mauro Piacenza, penitenziere maggiore del Tribunale della Penitenzieria apostolica, a presiedere il 29 agosto alle 10,30 la celebrazione della festa della Madonna della Guardia nel santuario a lei dedicato, a Tortona, in provincia di Alessandria. La raggiungeranno per una settimana centinaia di fedeli orionini provenienti da decine di nazioni diverse. Sempre martedì 29 agosto, alle 8,30, verrà celebrata la messa dei giubilei sacerdotali e religiosi della Famiglia Orionina, presieduta dal superiore generale della congregazione, don Tarcisio Vieira. Alle 18, poi, la processione con la statua della Madonna tra le vie di Tortona, fino ad arrivare al Santuario, dove verranno celebrate le ultime due messe da mons. Mario Bonati, vicario generale della diocesi di Tortona, e da don Renzo Vanoi, rettore della basilica-santuario “Madonna della Guardia”. In prossimità della festa del 29 agosto, inoltre, si terrà una novena che si reciterà da domenica 20 a lunedì 28. Sono previste anche altre due funzioni: sabato 26 agosto, alle 18, presso il cortile del Centro “Mater Dei” verrà celebrata la messa per i malati, mentre lunedì 28, alle 23, mons. Vittorio Francesco Viola, vescovo di Tortona, presiederà una celebrazione eucaristica insieme ai parroci della città. A seguire, il tradizionale “Caffè di don Orione”. “Mi commuove vedere come a distanza di 77 anni, la memoria di questo gigante della carità sia ancora viva e presente nelle nuove generazioni”, ha detto il rettore del santuario, don Renzo Vanoi.