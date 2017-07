Notizie Sir del giorno: Venezuela, card. Bassetti su 100 anni “inutile strage”, vaccini, giovane morta per pasticca ecstasy, nomine diocesi Casale Monferrato e Palestrina

Venezuela: mons. Moronta (San Cristóbal), “governo ritiri la Costituente e ascolti il popolo”

“In nome di Dio chiediamo ai dirigenti del governo in tutte le sue espressioni che cambino atteggiamento e ascoltino il popolo, di cui sono servitori” e che “ritirino la proposta di un’Assemblea Costituente che non è stata mai convocata dal popolo ed è stata fatta in una forma totalmente incostituzionale”. “È ora di ascoltare il desiderio del popolo, con elezioni regionali e nazionali entro quest’anno”: a lanciare un nuovo appello accorato al governo e alla forza armata nazionale bolivariana è oggi monsignor Mario Moronta, vescovo di San Cristóbal, all’indomani dell’elezione dell’Assemblea Costituente voluta dal governo di Nicolas Maduro, con almeno 16 morti che portano il bilancio a 120 vittime dall’inizio delle proteste ad aprile. Mons. Moronta affida le sue parole ad un messaggio vocale pervenuto al Sir: “Il governo è stato sordo a questo appello, così come al referendum popolare dello scorso 16 luglio. La risposta è stata di una chiusura nelle proprie posizioni”. (clicca qui)

Card. Bassetti: la lettera di Benedetto XV ai “capi dei popoli belligeranti” segnò l’inizio di una nuova teologia della pace

Le parole di Benedetto XV nella lettera del 1° agosto 1917, con la denuncia della guerra “inutile strage”, segnarono “l’inizio dell’elaborazione di una nuova teologia della pace”. Lo afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, in un editoriale per “L’Osservatore Romano”, ricordando quel celebre documento a un secolo esatto di distanza. “Una nuova teologia della pace, è bene chiarirlo, che non si fonda sulla base di vaghi propositi ideali – sottolinea il card. Bassetti – ma su indiscutibili principi evangelici: la giustizia, la carità e l’incalpestabile dignità della persona umana”. (clicca qui)

Svizzera: festa del 1° agosto. Videomessaggio dei vescovi per i 600 anni del patrono san Nicola di Flüe

Un invito alla preghiera, a cercare la luce nella “comunione con Dio” perché “tutti vogliono la libertà. Ma la cerchiamo veramente dove la si può trovare?”. A lanciare questa provocazione sono i vescovi svizzeri in un videomessaggio realizzato, per conto della Conferenza episcopale elvetica, dal vescovo ausiliare di Loira, mons. Marian Eleganti, e diffuso per la giornata della festa nazionale e per i 600 anni del santo patrono, Nicola di Flüe. Il 1° agosto la Svizzera commemora il Patto federale del 1291 con cui tre comunità si impegnarono ad aiutarsi reciprocamente in caso di un imminente pericolo dall’esterno. Quest’anno poi si celebrano anche i 600 anni del patrono. (clicca qui)

Sud Sudan: viaggio dell’arcivescovo di Canterbury Justin Welby a Kadugli tra accoglienza dei rifugiati e speranze di pace

La grande umanità con cui il Paese sta cercando di accogliere i rifugiati e le tante storie di pace e riconciliazione che leader cristiani e musulmani stanno cercando di realizzare. Sono queste le due cose che più hanno colpito l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Comunione anglicana, che in questi giorni sta effettuando un viaggio in Sudan e attualmente si trova nella diocesi di Kadugli nelle montagne di Nuba, dove ha potuto incontrare i leader religiosi e numerosi profughi. “È un grande privilegio essere qui nel Sudan”, scrive l’arcivescovo Welby in un post su Facebook. (clicca qui)

Vaccini: Pont. Acc. Vita-Cei-Amci, “sicuri ed efficaci”. “Oggi non è più necessario ricavare cellule da nuovi aborti volontari”

“Il difetto di vaccinazione della popolazione implica il grave rischio sanitario di diffusione di pericolose e spesso letali malattie infettive, debellate in passato, proprio grazie all’uso dei vaccini, come, ad esempio, il morbillo, la rosolia e la varicella”. È quanto si legge in una nota diffusa oggi da Pontificia Accademia per la Vita, Ufficio nazionale Cei per la pastorale della salute e Associazione medici cattolici italiani (Amci). Se “nel passato i vaccini possono essere stati preparati da cellule provenienti da feti umani abortiti”, oggi “le linee cellulari utilizzate sono molto distanti dagli aborti originali”… (clicca qui)

Giovane morta per pasticca ecstasy: mons. Anselmi (Genova), produttori e spacciatori “convertitevi e liberatevi dal potere del demonio”

“Tutti sappiamo che è una piaga tremenda ma forse ci sentiamo impotenti. Pregherò per Adele, per Sabine, la diciassettenne genovese che solo un mese fa è morta a Borgoratti, per tutti gli adolescenti, per i genitori sofferenti e spaventati. Pregherò anche e soprattutto per chi produce, vende e diffonde la droga: convertitevi e liberatevi dal potere del demonio”. Lo scrive in una nota per il Sir mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova e segretario della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita. (clicca qui)

Vescovi: nomine per le diocesi di Casale Monferrato e Palestrina

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Casale Monferrato, presentata da monsignor Alceste Catella e ha nominato come suo successore mons. Gianni Sacchi, del clero della diocesi di Biella, finora vicario generale e parroco della parrocchia S. Maria Assunta a Vigliano Biellese. Sempre oggi, Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo della diocesi di Palestrina presentata mons. Domenico Sigalini e ha nominato come amministratore apostolico della diocesi mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli. (clicca qui per Casale Monferrato; clicca qui per Palestrina)