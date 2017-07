Notai cattolici: “Condividiamo l’appello del presidente Cei sulla necessità di una presenza più visibile dei cattolici”

“Condividiamo l’appello del presidente della Cei Bassetti sulla necessità in Italia di una presenza più visibile dei cattolici”. Lo afferma il presidente dell’Associazione italiana notai cattolici Roberto Dante Cogliandro. “Abbiamo sempre ritenuto fondamentale – spiega il presidente in una nota diffusa oggi – il ruolo dei cattolici nella società italiana e da tempo abbiamo ritenuto come professionisti di essere sempre più attivi sul territorio andando incontro alle esigenze e alle necessità dei soggetti più deboli a partire dalle famiglie, che vanno tutelate unitamente ai migranti, che affollano le nostre coste in questi momenti drammatici. Non a caso nei giorni scorsi abbiamo rilanciato uno dei nostri progetti più utili, i notai in carcere, con un accordo siglato per i detenuti nei penitenziari laziali. Una attività di sostegno per i più deboli che conduciamo in tutto il Paese su tante questioni delicate come, per esempio, di recente il testamento biologico”.