Disabilità: Unitalsi, un’app per collegarsi con le persone sorde

L’Unitalsi aumenta i contatti con le persone sorde. Una possibilità concessa grazie a “Pedius”, l’app che consente loro di telefonare in autonomia. Il progetto era stato già sperimentato in occasione del Giubileo della Misericordia. Adesso si rinnova con l’obiettivo di assicurare alle persone sorde e con disabilità l’accesso al numero verde “Pronto Unitalsi”. Il servizio è nato nel 2013 per soddisfare le numerose richieste di informazioni da parte dei soci dell’associazione, ma anche dare ascolto a quanti vivono in condizioni di disagio e solitudine. Ogni anno sono più di 20mila le richieste di informazioni e di aiuto che vengono soddisfatte. La mission di “Pedius” è quella di abbattere le barriere della comunicazione per le persone sorde che hanno difficoltà ad accedere ai servizi telefonici. L’applicazione è disponibile gratuitamente per i dispositivi Apple e Android, supporta sei lingue ed è presente in dieci Paesi, facilitando la comunicazione di oltre 15mila utenti.