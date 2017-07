Diocesi: Pescara-Penne, nuova tappa per il camper della Caritas nel quartiere di Fontanelle

Nuova tappa per il camper della Caritas dell’arcidiocesi di Pescara-Penne: domani arriverà nel quartiere pescarese di Fontanelle. Saranno realizzati giochi, laboratori e attività di gruppo nell’ambito dell’iniziativa “Ninive”, progetto di socializzazione e riqualificazione delle periferie iniziato con i fondi dell’8×1000 nel 2016. Una festosa carovana che si vuole mettere “in ascolto della gente – dice don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana -, ne scopre i bisogni e le necessità e cerca di farsi portavoce dei cittadini attivando reti di lavoro con istituzioni e associazioni presenti nel quartiere e favorendo la rinascita di aree degradate, spesso abbandonate, della periferia di Pescara”. L’appuntamento è oggi alle 18,30 in via dei Caduti per Servizio, nel parco della serenità. Spettacoli, zucchero filato, buffet, musica e balli per una serata che vuole “inaugurare una presenza viva – conclude don Pagniello – coinvolgente, che sappia intercettare bisogni e risorse coinvolgendo singoli cittadini, parrocchie, enti e associazioni”. Da oltre un anno il camper della Caritas percorre le strade di Pescara. Diverse sono state le attività ricreative organizzate insieme alla riapertura di centri pubblici di incontro, soprattutto nel quartiere di Rancitelli.