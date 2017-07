Diocesi: mons. Sacchi (Casale Monferrato), “aiutiamoci a crescere e a camminare insieme”

“Vengo tra voi per condividere le gioie e le difficoltà di essere servi del Vangelo, ben consapevole che senza di voi non posso fare nulla e che solo una forte unità spirituale e di intenti tra di noi potrà affrontare le sfide dei tempi futuri”. Così mons. Gianni Sacchi, nominato oggi dal Papa vescovo di Casale Monferrato, in un messaggio alla diocesi. Un testo nel quale rivolge un pensiero ai sacerdoti e ai suoi nuovi collaboratori e, in particolare, ai giovani. “Desidero incontrarvi per ascoltare quello che avete nel cuore e nei pensieri; cogliere i vostri sogni e le vostre difficoltà in questo contesto storico di smarrimento dei punti fermi su cui costruire la vita. Aiutiamoci a crescere e a camminare insieme”. Mons. Sacchi si rivolge anche agli anziani e ai genitori “che con fatica cercate di educare i vostri figli ai grandi valori della vita”. Tre anni fa il vescovo eletto si è recato a Casale, dove ha visitato l’antica sinagoga: “Questo ricordo mi fa porgere un saluto anche alla comunità ebraica che vive sul territorio”. A tutti chiede una preghiera “per il ministero che mi è stato affidato”.