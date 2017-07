Diocesi: mons. Parmeggiani (Palestrina), “non sarà difficile continuare a coltivare la Vigna del Signore”

“Quale primo atto prenderò contatto con il vescovo emerito, mons. Sigalini. Domani, 1° agosto, incontrerò il Collegio dei Consultori per organizzare le modalità e i tempi della mia presenza a Palestrina durante la settimana. Presenza che dovrà forzatamente essere compatibile con il servizio di vescovo della confinante e mia amata diocesi di Tivoli ma che – farò di tutto – affinché sia il più costante ed assiduo possibile per il bene di questa ulteriore porzione di popolo di Dio che viene affidata da oggi alle mie cure pastorali”. Lo afferma mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli, nel saluto in occasione della nomina ad amministratore apostolico di Palestrina. “Conoscendo già molti luoghi, sacerdoti e fedeli prenestini ritengo che non sarà difficile continuare a coltivare la Vigna del Signore che è in Palestrina. Lo faremo con fede, carità, umiltà, autentico spirito ecclesiale, lasciandoci tutti illuminare da Colui che è Verità, che è l’Unico Bello e Buon Pastore: Gesù Cristo! E tutto perché possa giungere anche oggi al maggior numero di cuori la gioia del Vangelo, secondo gli insegnamenti e la testimonianza di Papa Francesco. In questo cammino sono certo che non mancherà l’aiuto di Maria Santissima, venerata a Palestrina con il titolo di Madonna del Buon Consiglio, del Martire Agapito e di tutti i Santi e le Sante della Chiesa Prenestina, nonché la buona volontà di ciascuno”.