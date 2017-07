Diocesi: mons. Parmeggiani (Palestrina), nomina ad amministratore apostolico è “servizio che accetto non senza timore”

Un “servizio che accetto non senza timore ma in totale spirito di obbedienza a chi mi invia, ed affidandomi al Signore che 32 anni fa mi chiamò al ministero sacerdotale e che, ogniqualvolta gli ho detto ‘sì’, non mi ha mai deluso”. Così mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli, nel saluto in occasione della nomina ad amministratore apostolico di Palestrina. “Un saluto ed un ringraziamento particolare va a mons. Domenico Sigalini per il ministero episcopale svolto per 12 anni alla Chiesa Prenestina. Dalle sue mani, da oggi, prendo con non poca trepidazione il ‘testimone’ per continuare a camminare con fede dietro al Signore, secondo le indicazioni del Papa e della Santa Sede, insieme ai sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate e tutti i fedeli laici della diocesi Prenestina per un tratto di strada che non so quanto durerà ma che cercheremo di percorrere con gioia, serenità e fiducia in Colui che – solo – è il padrone della Messe”. In questo momento, aggiunge mons. Parmeggiani, “mi sia permesso di ricordare in particolare le famiglie che vivono nel territorio con tutte le loro potenzialità e fragilità, i giovani, i poveri, gli anziani e i malati, gli immigrati, i lavoratori e i disoccupati, i carcerati”.