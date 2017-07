Diocesi: Caritas Roma, aperte le iscrizioni al 26° corso base di medicina delle migrazioni

Sono aperte le iscrizioni per il 26° corso base di medicina delle migrazioni organizzato dalla Caritas di Roma con il patrocinio della Società italiana di medicina delle migrazioni. L’iniziativa, coordinata da operatori con esperienza pluriennale nel campo della sanità delle migrazioni, è indirizzata a medici, personale infermieristico, assistenti sociali, operatori sociosanitari, mediatori culturali e altre figure professionali interessate a migliorare le loro conoscenze nella medicina delle migrazioni. È un corso di primo livello, per condividere alcune acquisizioni indispensabili per ridurre barriere conoscitive, relazionali, organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla salute per tutti. Il corso inizierà il 25 ottobre alle 10 e si concluderà alle 13 del 27 ottobre 2017.