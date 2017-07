Diocesi: Caritas Catania, servizi attivi anche ad agosto

“Anche ad agosto i volontari della Caritas di Catania non faranno mancare le attività di assistenza per migranti, clochard e meno abbienti che si rivolgono ai servizi offerti dall’Help Center, in Piazza Giovanni XXIII, dalla Mensa ‘Beato Dusmet’ nel quartiere di Librino e dall’unità di strada”. Lo scrive in una nota la Caritas diocesana del capoluogo etneo. “Decine di volontari garantiranno pasti caldi e assistenza anche per ferragosto e giorno 16, perché la carità non va in vacanza”. In particolare, martedì 15 agosto, alle 12,30, è in programma il pranzo alla mensa dell’Help Center, mentre l’indomani alle 12,30 il pranzo sarà servito alla mensa “Beato Dusmet” e la cena alle 18,30 all’Help Center. Negli altri giorni del mese di agosto, dal lunedì al sabato, presso l’Help Center i volontari offriranno la colazione e la cena, mentre nelle domeniche è confermato il pranzo alle 12,30. A disposizione degli assistiti anche il Centro di ascolto dell’Help Center, dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30, venerdì dalle 8,30 alle 12, e sabato dalle 8,30 alle 11. La Rete di Accoglienza Sanitaria è attiva invece martedì, dalle 9,30 alle 12, e sabato, dalle 9,30 alle 11. La mensa “Beato Dusmet” sarà aperta mercoledì e sabato per il pranzo alle 12,30. L’unità di strada si recherà in visita ai senza fissa dimora dal lunedì al sabato, dalle 19,30 alle 23.