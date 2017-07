Chiesa tedesca: mons. Bode (Osnabrück), “è un successo la crescente presenza delle donne in ruoli guida nella Chiesa”

Sono trascorsi 15 anni da quando, in Germania, a una donna veniva affidata la guida di un ufficio pastorale diocesano. A fare da apripista, all’epoca, era stata Daniela Engelhard, nella diocesi di Osnabrück. Oggi sono dieci le donne a ricoprire l’incarico di direttrici di uffici pastorali in altrettante diocesi tedesche. E in molti casi ricoprono ruoli di corresponsabilità anche in numerosi altri campi pastorali come, ad esempio, la pastorale matrimoniale e familiare, la pastorale nelle situazioni di emergenza, la pastorale dei migranti e quella del dialogo interreligioso. Le direttrici degli uffici pastorali fanno parte dei gruppi decisionali delle loro diocesi e sono consigliere dei loro vescovi. Molte di loro mettono a disposizione le loro competenze teologico-pastorali anche nelle 14 commissioni della Conferenza episcopale tedesca. “È un successo la crescente presenza delle donne in ruoli guida nella Chiesa”, commenta il vescovo di Osnabrück, Franz-Josef Bode. Mons. Bode, che nella Conferenza episcopale tedesca è anche presidente della Commissione pastorale e della sottocommissione donne, sottolinea che per un vero e proprio cambiamento culturale è necessario che almeno un terzo dei ruoli sia ricoperto da donne”. “Sono felice – afferma – che, a livello nazionale, oggi il 40% degli uffici pastorali diocesani siano diretti da donne”. Mons. Bode sottolinea che questo è positivo: “Il volto della Chiesa cambia se alle donne vengono affidati ruoli guida nella Chiesa e se le donne, così come gli uomini, danno un volto alla Chiesa. Spero che questo incoraggi anche giovani donne ad assumere ruoli guida e di responsabilità nella Chiesa”. Alla “Collaborazione tra donne e uomini al servizio e nella vita della Chiesa” è dedicato un documento della Conferenza episcopale tedesca datato 21 febbraio 2013, il cui obiettivo era l’aumento del numero delle donne nei ruoli guida nella Chiesa tedesca.