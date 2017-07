Caldo: Coldiretti, stravolti i consumi dell’estate. Da +3% frutta a +19% gelati

“Il caldo record dell’estate stravolge i consumi degli italiani. È aumentata del 3% la vendita di prodotti ortofrutticoli e del 17% quella dell’acqua non gassata. Un incremento del 19% rispetto allo scorso anno segnano i gelati in vaschetta”. Lo afferma la Coldiretti sulla base dei dati Nielsen relativi al giugno 2017. Crescono, secondo la confederazione degli agricoltori, anche i consumi di mozzarella (+13%) e delle bevande a base di the, mentre per le birre alcoliche chiare, con gradazione inferiore ai sei gradi, l’aumento è dell’11%. “L’anomalia climatica – sostiene la Coldiretti – ha influenzato comportamenti e consumi con gli italiani che non escono di casa, cucinano meno e fanno aumentare gli acquisti di cibi pronti e rinfrescanti, oltre che di bibite e frutta. Un andamento influenzato dalle condizioni meteorologiche, ma anche da uno stile di vita più salutistico con il ritorno della dieta mediterranea. Un vero boom con l’affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar, in spiaggia o anche a casa di frutta e verdura”.