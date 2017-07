Avvenire: la prima pagina di domani 1° agosto. Codice Ong, Venezuela, crisi internazionali, dati Istat occupazione

“Naufraga il codice Ong”. È dedicato al mezzo flop del regolamento per le associazioni che svolgono salvataggi in mare il titolo di apertura di “Avvenire” di domani. Che su questo tema ospita anche un intervento a firma di Mario Giro, viceministro degli Esteri, e di Benedetto della Vedova, sottosegretario sempre agli Esteri sulla corretta interpretazione da dare al regolamento europeo di Dublino III sulla questione dell’ingresso “illegale” degli immigrati e la richiesta d’asilo.

A centro pagina una fotocronaca illustra la situazione sempre più tesa in Venezuela dopo il voto sulla nuova assemblea costituente voluta dal presidente Maduro. Ai temi internazionali è dedicato anche l’editoriale a firma di Fulvio Scaglione sulla “guerra” diplomatica tra Usa e Russia, della quale a farne le spese maggiori restano le popolazioni di Ucraina e Siria.

Ancora, il tema dell’occupazione con i dati Istat positivi in numero assoluto e per la maggiore partecipazione femminile ma non troppo quanto a qualità dei contratti (in maggioranza a termine) e in confronto alla situazione europea.