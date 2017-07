Università: Censis, “immatricolazioni in crescita per il secondo anno consecutivo”

Prosegue il trend positivo relativo al numero di immatricolazioni alle università italiane. Lo rende noto il Censis, in occasione della pubblicazione della “Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2017/2018)”. In una nota si legge che “nell’anno accademico 2015/16 (276mila immatricolati) si ha, per il secondo anno consecutivo, una lieve crescita (+1,9%, circa 6mila immatricolati in più, dopo +0,8% registrato nell’anno precedente)”. Si consolida dunque l’inversione di tendenza rispetto a ciò che si era verificato nel decennio precedente. Infatti, “il picco di immatricolati alle Università italiane si era registrato nell’anno accademico 2003/04 (337mila nuovi iscritti)” ma “dopo di allora si è verificato un calo che si è protratto fino al 2013/14, con una riduzione complessiva nel periodo del 20%”.