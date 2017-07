Svezia: a Visby la “settimana di Almedalen”, kermesse politica cui partecipano anche le chiese. Tra i relatori il neo cardinale Arborelius

Parteciperà anche il card. Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma, alla “settimana di Almedalen”, kermesse politica che da quasi cinquant’anni si svolge a Visby (Svezia), all’inizio di luglio. È un evento organizzato dai partiti politici e da organizzazioni della società civile e delle Chiese che in questa settimana (fino al 9 luglio) ospitano dibattiti ed eventi di varia natura su temi di attualità. La Chiesa cattolica è presente con alcuni incontri pensati dall’Istituto Newman, l’università dei gesuiti a Uppsala, dalla rivista Signum e Bilda. A Visby, arrivando direttamente da Roma, dove è stato creato cardinale nei giorni scorsi, sarà presente per la prima volta anche il neo porporato Arborelius per intervenire il 5 luglio in una tavola rotonda su “le comunità religiose nella società: attori o servizi privati?”. Al centro, spiegano gli organizzatori, la domanda su “ciò che lo Stato e la società laica si aspettano e richiedono alle comunità religiose e viceversa, e in che modo una maggiore visibilità della fede e un nuovo ateismo possano andare d’accordo”. Altri eventi organizzati dall’istituto Newman sono un incontro oggi sul tema dell’integrazione; domani si rifletterà su “correttezza politica e populismo” e se “la dottrina sociale della Chiesa ha qualcosa da offrire al rinnovamento democratico”. Anche il Consiglio delle Chiese ospita alcuni eventi per discutere delle politiche svedesi sulle migrazioni, del ruolo della religione in uno stato laico e di Agenda 2030.