Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Migranti, vertice di Parigi su Ong, sbarchi e Libia. Molotov contro hotel nel bresciano che ospiterà profughi. Usa: Trump contro Cnn

Migranti: vertice di Parigi, piena intesa tra Italia, Francia e Germania su Ong e fondi Libia

Al prevertice di Parigi, che anticipa di pochi giorni il summit di Tallin, l’Italia incassa la “piena intesa”, di Francia e Germania sulla questione migranti. Primo esito tangibile dell’incontro voluto dal ministro dell’Interno, Marco Minniti, con i colleghi tedesco e francese, Thomas de Maziére e Gerard Colomb, e con il Commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitri Avramopoulos, un documento su più punti che si sta mettendo a punto e che l’Italia presenterà giovedì in Estonia all’incontro dei ministri degli Interni di tutti e 28 i Paesi Ue. Il testo, che ha l’appoggio di Parigi e Berlino, vede tra i punti qualificanti la regolamentazione delle azioni e dei finanziamenti delle Ong e più fondi per consentire alla Libia il controllo delle coste.

Migranti: molotov contro hotel che ospiterà profughi. È accaduto nel bresciano

Due molotov sono state lanciate nel bresciano all’interno di un albergo destinato ad ospitare profughi. È accaduto la notte tra sabato e domenica a Vobarno, in provincia di Brescia all’interno dell’albergo, attualmente chiuso al pubblico, Eureka. Importanti i danni alla struttura che sarebbe stata individuata per dare ospitalità a 35 richiedenti asilo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il gesto potrebbe essere un’intimidazione nei confronti del proprietario dell’albergo, Valerio Ponchiardi. Secondo quanto riferito dai suoi compaesani.

Usa: Trump contro Cnn, in un video su Twitter il presidente mette l’emittente ko

Non si ferma la furia di Trump contro la Cnn e il presidente degli Stati Uniti torna su Twitter per attaccare il network tv con un video e l’hashtag “FraudNewsCnn #FNN (#NotizieTruffaCnn). Nelle immagini si vede il Tycoon che a margine di un ring mette Ko un uomo il cui volto viene coperto dal logo della Cnn. Per realizzarlo pare siano state utilizzate immagini di repertorio risalenti al 2007 quando Trump – che in passato era comparso in uno show di wrestling – fece finta di mettere ko Vine McMahon, il ceo della Wwe (World Wrestling Entertainment, Inc) la società che gestisce il wrestling professionista in Usa. “È un giorno triste quando il presidente degli Stati Uniti incoraggia la violenza contro i reporter”. È la reazione della Cnn al video postato sul profilo twitter di Donald Trump.

Sicilia: emergenza incendi, caos e panico in autostrada

Il fumo che ha invaso l’autostrada A18 per le fiamme alte sulle colline nella zona di Taormina, con diversi focolai d’incendio, ha creato panico tra gli automobilisti che hanno invertito la marcia. Per allontanarsi dai roghi e dal fumo spinto dal forte vento, le auto hanno fatto una improvvisa inversione in maniera autonoma, procedendo nel senso opposto. Vigili del fuoco e personale della Protezione civile al lavoro per spegnere i roghi e dare assistenza alla popolazione. Anche nella zona tirrenica nei pressi di Tindari il fumo è arrivato nell’autostrada sulla A20 Messina-Palermo, dove la circolazione è stata interrotta per mezz’ora.

Francia: paura ad Avignone, spari fuori dalla moschea. Esclusa matrice terroristica

Otto persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria all’esterno di una moschea ad Avignone, in Francia. Secondo una prima ricostruzione alcuni uomini armati avrebbero aperto il fuoco ieri sera intorno alle 22.30. Secondo quanto riportato dai media locali, la sparatoria è avvenuta davanti alla moschea Arrahma in rue Barcelona, nel quartiere della Grange d’Orel ad Avignone. La polizia ha escluso la matrice terroristica. Il magistrato incaricato, Laure Chabaud, ha ipotizzato che a causare la sparatoria possa essere stato un regolamento di conti o una lite fra giovani.

Italia: è morto Paolo Villaggio. Aveva 84 anni

È morto a Roma l’attore Paolo Villaggio. Aveva 84 anni. Era ricoverato da giorni in una clinica privata di Roma. “Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare”: con un post su facebook, poche parole e un cuoricino, Elisabetta Villaggio saluta il papà. Il messaggio è accompagnato da una foto in bianco e nero che ritrae Paolo Villaggio da giovane insieme ai figli.