“Rome Half Via Pacis”: mons. Sánchez de Toca (Pcc), “abbiamo bisogno di gesti umani”. Sport “antidoto a degenerazioni religione”

Di fronte a violenze, guerre e terrorismo che insanguinano il mondo “una mezza maratona non può fermare le bombe e convertire i cuori: di per sé è perfettamente inutile. Tuttavia credo che un’iniziativa sportiva come questa, che non mira al profitto immediato ma è all’insegna della gratuità cara a Papa Francesco, sia un gesto che ci rende veramente umani”. Ne è convinto mons. Melchor Sánchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della cultura e responsabile del dipartimento Cultura e sport del dicastero, intervenuto alla presentazione, oggi in Campidoglio, della Rome Half Marathon Via Pacis, promossa domenica 17 settembre nella città eterna da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio in collaborazione con la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) – con il patrocinio del Coni e del Cip (Comitato italiano parilimpico). “Abbiamo bisogno di gesti umani – prosegue mons. Sánchez de Toca -; correre insieme può costituire un primo passo per un maggiore dialogo”. #IoCorroPerché è l’hashtag dell’iniziativa: “Io corro perché mi piace”, afferma il sottosegretario del dicastero vaticano, che aggiunge citando la battuta di un film: “Quando corro sento che Dio sorride”. Nel richiamare la prima grande conferenza internazionale sullo sport promossa lo scorso ottobre in Vaticano alla presenza del Papa, dell’allora segretario generale Onu Ban ki-moon e del presidente del Cio, Thomas Bach, mons. Sánchez de Toca ne ricorda i sei principi ispiratori – compassione, rispetto, amore, illuminazione, equilibrio, gioia – e la dichiarazione di principi elaborata a conclusione dei lavori che, spiega, “vuole ispirare il mondo dello sport ma anche aiutare le comunità religiose a vivere lo sport all’insegna di un arricchimento reciproco”. “Lo sport – ha concluso – può essere un formidabile antidoto contro le degenerazioni della religione”.