“Rome Half Via Pacis”: Malagò (Coni), “ci saranno anche minori in attesa dello ius soli”. Nel percorso i più importanti luoghi di culto della capitale

“Insieme ai ragazzi italiani correranno minori che magari stanno aspettando l’esito dello ius soli, ma con i loro coetanei non ci sono distinzioni di cultura, di lingua, sociali o di religione. Questa mezza maratona toccherà i più importanti luoghi di culto della capitale, luoghi e simboli di tutte le religioni. Lo sport è capace di questo”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto questa mattina in Campidoglio alla presentazione di “Rome Half Marathon Via Pacis”, promossa domenica 17 settembre nella città eterna da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della cultura in collaborazione con la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) – con il patrocinio del Coni e del Cip (Comitato italiano parilimpico). Nel suo percorso ispirato al tradizionale pellegrinaggio delle sette chiese, la mezza maratona multireligiosa (21,097 km destinati alla corsa competitiva) partirà da piazza San Pietro per snodarsi tra le più significative bellezze architettoniche e archeologiche della capitale toccando la sinagoga, la moschea, la chiesa valdese e la chiesa ortodossa per tagliare, infine, il traguardo a San Pietro attraverso via della Conciliazione. Nel corso della presentazione dell’evento, in forma di talk show condotto da Lorena Bianchetti, è stato fra l’altro proiettato un video con brevi flash di figure autorevoli sullo sport. L’auspicio che “lo sport diventi sempre più inclusivo” perché “siamo tutti figli di Dio” il messaggio di Papa Francesco. Per Nelson Mandela “ha il potere di cambiare il mondo”. Concorda Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale: “Lo sport può cambiare le vite e rendere il mondo un posto migliore”. “Genera una vera cultura dell’incontro e del dialogo”, le parole del card. Gianfranco Ravasi, mentre per il primate anglicano Justin Welby “ha il potere di celebrare la nostra umanità”.