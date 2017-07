Politica: presidente Usa Trump il 6 luglio sarà a Varsavia. Impulso all’iniziativa Trimarium

Il presidente polacco Andrzej Duda intende “concludere un buon affare per la Polonia” con Donald Trump, che arriverà a Varsavia in tarda serata di mercoledì 5 luglio per ripartire nel pomeriggio del giorno dopo per il vertice G20 ad Amburgo. Oltre all’intervista con Duda, il settimanale polacco “Do Rzeczy” sottolinea nel numero odierno che “la sicurezza dell’Europa è nell’interesse degli Usa” rilevando l’importanza dell’incontro del presidente degli Usa con i leader dei 12 Paesi aderenti all’iniziativa detta Trimarium che comprende i bacini dell’Adriatico (Croazia, Slovenia e Austria), del Mar Nero (Bulgaria e Romania), le Repubbliche Baltiche (Lettonia, Lituania ed Estonia), e il Gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia). Il Trimarium ha come obiettivo una migliore coesione dell’asse nord-sud del continente europeo. Trump, come anticipa il generale Herbert Raymond McMaster, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano, dovrebbe riconoscere a Varsavia l’eroismo di polacchi nella lotta contro il nazifascismo durante la II guerra mondiale e il progresso del Paese divenuto ormai una delle “potenze europee”. Rompendo con la tradizione di far visita, in primo luogo, ai più stretti alleati degli Usa, Trump auspica, secondo l’Associated Press, una “calorosa accoglienza” da parte dei polacchi guidati da un governo che “usa una retorica simile alla sua”, e che “si sarebbe impegnato ad assicurargli l’entusiasmo delle folle”.