Piergiorgio Frassati: escursioni in tutta Italia sui sentieri che portano il nome del beato

Un'immagine del "Sentiero Frassati" della Basilicata

“Un mezzo di elevazione dello spirito, una palestra dove si tempra l’anima e il corpo”: è una definizione della montagna che appartiene al beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925), cresciuto in Azione cattolica e più volte indicato ai giovani come un modello di fede. Il 4 luglio è la ricorrenza liturgica del beato Frassati: attorno a questa data vengono organizzati in tutta Italia pellegrinaggi ed escursioni attorno ai luoghi in cui visse lo stesso Frassati e lungo i sentieri montani che portano, lungo tutto la penisola, il suo nome. I “Sentieri Frassati” sono infatti itinerari di particolare interesse naturalistico, storico e religioso che il Club alpino italiano ha inaugurato in ogni regione e provincia autonoma d’Italia tra il 1996 e il 2012, in collaborazione con varie altre associazioni tra cui l’Azione cattolica italiana, l’Agesci e la Giovane Montagna. Eventi sono in calendario da fine giugno, con il momento finale il 16 luglio in Piemonte sul sentiero dell’ultima ascensione compiuta da Pier Giorgio. Nei giorni scorsi ad esempio si sono avuti eventi nelle Marche (Fonte Avellana), in Basilicata (Sasso di Castalda, Potenza), Friuli Venezia Giulia (Maniago, Pordenone), Trentino (Latzfons), Valle d’Aosta (Val d’Ayas), Lazio (Monte Viglio), Calabria (Vibo Valentia). Prossimi appuntamenti nel fine settimana tra 8 e 9 luglio sono attesi sul “Sentiero Frassati” della Campania (da Sala Consilina), su quello abruzzese (Farindola, Pescara). Appuntamento finale quindi il 16 luglio con festeggiamenti a Traves (Torino), per il ventennale del “Sentiero Frassati” del Piemonte. Per informazioni: http://www.sentierifrassati.org