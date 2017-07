Papa Francesco: Angelus, appello per il Venezuela

“Faccio appello affinché si ponga fine alla violenza e si trovi una soluzione pacifica e democratica alla crisi”. È l’appello per il Venezuela, lanciato dal Papa al termine della recita dell’Angelus di ieri. “Cari fratelli e sorelle, il 5 luglio ricorrerà la festa dell’indipendenza del Venezuela”, ha esordito Francesco: “Assicuro la mia preghiera per questa cara nazione ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro figli nelle manifestazioni di piazza”. “Nostra Signora di Coromoto interceda per il Venezuela!”, la preghiera del Papa prima di esortare tutti i fedeli in piazza San Pietro a pregare Nostra Signora di Coromoto per il Venezuela, tramite l’Ave Maria.