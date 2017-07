Notizie Sir del giorno: Papa Francesco alla Fao, Charlie Gard, migranti, Paolo Villaggio, dati Eurostat su occupazione

Papa Francesco: messaggio alla Fao, per eliminare la fame non serve “pragmatismo” ma “cultura della solidarietà” e “condivisione”

Se gli obiettivi della “effettiva eliminazione della fame e della malnutrizione” restano “ancora lontani, dipende molto dalla mancanza di una cultura della solidarietà che non riesce a farsi strada nelle attività internazionali, che rimangono spesso legate solo al pragmatismo delle statistiche o al desiderio di un’efficienza priva dell’idea di condivisione”. È quanto scrive il Papa nel messaggio inviato alla sessione inaugurale della 40.ma Conferenza generale della Fao. “La Santa Sede – esordisce Francesco – segue con molta attenzione l’attività internazionale e vuole concorrere a orientarla per favorire non un semplice progresso o teorici obiettivi di sviluppo, ma una effettiva eliminazione della fame e della malnutrizione”. (clicca qui)

Charlie Gard: Enoc (Ospedale Bambino Gesù), “disponibili ad accogliere il piccolo per il tempo che gli resterà da vivere”

“Difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d’amore che Dio affida ad ogni uomo”. Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Bambino Gesù, richiama il tweet lanciato lo scorso 30 giugno da Papa Francesco; parole che, sostiene, “riferite al piccolo Charlie, ben riassumono la mission” dell’ospedale da lei guidato. “Per questo motivo – prosegue la presidente -, ho chiesto al direttore sanitario di verificare con il Great Ormond Street Hospital di Londra, dove è ricoverato il neonato, se vi siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie presso il nostro ospedale”. (clicca qui)

Migranti: Forti (Caritas), “inaccettabile esternalizzare frontiere e limitare azione Ong”. Sì a relocation e sbarchi in altri porti

“Limitare fortemente l’azione Ong ed esternalizzare le frontiere è inaccettabile, vuol dire andare nel senso inverso a quanto da noi auspicato: cioè trovare canali legali e sicuri d’ingresso in Europa”. Ma ci sono alcuni punti positivi: “Spingere sulla relocation in altri Paesi europei, abbassando la soglia di accesso sotto il 75%” e “far sbarcare i migranti anche nei porti di Barcellona e Marsiglia”: è questa la posizione di Caritas italiana esposta al Sir da Oliviero Forti, responsabile dell’area immigrazione, a proposito dell’intesa, a Parigi, tra i ministri di Italia, Francia e Germania sulla questione migranti, in vista del summit europeo di Tallin. (clicca qui)

Paolo Villaggio: Enrico Vanzina al Sir, “grande intellettuale. Ha scelto di stare vicino al pubblico con la commedia”

“Mio fratello Carlo ha conosciuto Paolo Villaggio quando faceva l’aiuto regista per Mario Monicelli nel film ‘Brancaleone alle crociate’ nel 1970. È nata subito una grande amicizia, condivisa anche con Ugo Tognazzi. Ci siamo frequentati moltissimo. Ci è capitato poi di fare due film con lui, ‘Io No Speak English’ nel 1995 e ‘Banzai’ nel 1997: lì lavorando insieme con Paolo, abbiamo colto il suo lato più importante. Al di là infatti del suo essere umorista, attore e scrittore, Paolo era un uomo coltissimo, un grande intellettuale”. Così Enrico Vanzina al telefono con il Sir ricorda Paolo Villaggio, morto oggi a Roma all’età di 84 anni. Enrico, sceneggiatore e regista insieme al fratello Carlo, figli del regista della commedia italiana Steno, ovvero Stefano Vanzina, tratteggia il profilo tra cinema e vita reale di Villaggio. (clicca qui)

Molotov contro struttura per profughi: p. Bentoglio (diocesi Brescia), “spia da non minimizzare né da enfatizzare”

“Eventi di questo genere possono essere una spia da non minimizzare – ma nemmeno da enfatizzare – per valutare eventuali passi nel futuro. Teniamone conto e cerchiamo di lavorare sempre di più perché la nostra società migliori il processo di integrazione e dialogo”. Così padre Gabriele Bentoglio, responsabile dell’ufficio migranti della diocesi di Brescia, commenta al Sir l’episodio avvenuto sabato notte a Vobarno, in provincia di Brescia, dove sono state lanciate due molotov all’interno di un albergo destinato ad ospitare 35 richiedenti asilo. “Lasciamo alle indagini le conclusioni – afferma -. Nella zona sono stati già ospitati altri profughi, in passato la popolazione ha avuto una buona reazione. So che il sindaco aveva convocato la cittadinanza in vista di questi nuovi arrivi e c’erano state delle rimostranze sulle modalità di accoglienza, viste le gestioni non chiare del passato, ma questa mi sembra una richiesta legittima”. (clicca qui)

Lavoro: Eurostat, disoccupazione al 9,3% in Europa. Quasi 4 milioni di giovani senza impiego

(Bruxelles) Si stabilizza al 9,3% il tasso di disoccupazione nella zona euro (19 Stati della moneta unica), mentre nell’Ue28 il dato è al 7,8%. Eurostat conferma le cifre di fine maggio, identiche a quelle del mese precedente; si tratta comunque delle percentuali più basse rispetto all’inizio del 2009. Eurostat stima che i disoccupati totali siano ora 19 milioni e 115mila, 15 milioni dei quali nell’area euro. La Repubblica ceca si conferma il Paese Ue con il tasso di persone senza impiego più basso, toccando il 3,0%; la Germania è al 3,9%, Malta a 4,1%. Tra i grandi Paesi, l’Italia ha il tasso più elevato di disoccupati. (clicca qui)

“Rome Half Via Pacis”: mons. Sánchez de Toca (Pcc), “abbiamo bisogno di gesti umani”. Sport “antidoto a degenerazioni religione”

Di fronte a violenze, guerre e terrorismo che insanguinano il mondo “una mezza maratona non può fermare le bombe e convertire i cuori: di per sé è perfettamente inutile. Tuttavia credo che un’iniziativa sportiva come questa, che non mira al profitto immediato ma è all’insegna della gratuità cara a Papa Francesco, sia un gesto che ci rende veramente umani”. Ne è convinto mons. Melchor Sánchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della cultura e responsabile del dipartimento Cultura e sport del dicastero, intervenuto alla presentazione, oggi in Campidoglio, della Rome Half Marathon Via Pacis, promossa domenica 17 settembre nella città eterna da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio in collaborazione con la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) – con il patrocinio del Coni e del Cip (Comitato italiano parilimpico). (clicca qui)