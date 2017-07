Milano: Lodigiani (Univ.Cattolica), “capitale italiana della Social Innovation”. 200mila studenti universitari

Presentato stamane a Milano nella sede della fondazione culturale Ambrosianeum il nuovo Rapporto sulla Città 2017 “Una metropoli per innovare, crescere, sognare”. Lo studio è stato curato da Rosangela Lodigiani, sociologa dell’Università Cattolica di Milano, che nel corso della presentazione non ha esitato a definire Milano “la capitale italiana della Social Innovation”. “L’innovazione, sempre più connotata in termini sociali – ha dichiarato Lodigiani – ha subito una brusca accelerazione dal 2008 in poi, visto che l’attenzione per la Social Innovation riemerge ciclicamente nei periodi di crisi”. Alla conferenza stampa è intervenuto anche l’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia; insieme con lui Mattia Macellari, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda-Confindustria Milano, Monza e Brianza e Leonardo Previ, presidente di Trivioquadrivio e docente di gestione delle risorse umane all’Università Cattolica. Secondo lo studio, negli ultimi 10 anni le imprese del non-profit sono cresciute del 40% e oggi, tra volontari e dipendenti, coinvolgono oltre 1 milione di persone in Lombardia. Dai dati emerge inoltre che sono più di 200mila gli studenti che scelgono Milano per il proprio percorso universitario, una popolazione che incide per il 15% sul totale dei residenti e che per il 5% è costituita da giovani internazionali. Per quanto riguarda il livello di istruzione, a Milano e in Lombardia, meno del 20% della popolazione possiede un titolo universitario; la percentuale sale al 30% considerando la fascia dei più giovani (30-34enni).