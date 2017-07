Migranti: Costalli (Mcl), “serve piano Marshall per superare la vergogna di muri e fili spinati”

“Per spazzare via la vergogna dei muri e dei fili spinati serve una sorta di piano Marshall per l’immigrazione che preveda la necessità di togliere ogni appoggio a dittature che alimentano guerre e povertà”. Lo ha affermato Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), a Strasburgo, in occasione del convegno organizzato dai giovani del movimento per ricordare i 60 anni dei Trattati di Roma. “Oggi ci sono in Europa troppe diversità: dalla moneta ai vincoli di Schengen fino alla difesa, all’unione bancaria, all’immigrazione, grande tema del nostro futuro comune”, ha osservato Costalli, secondo cui “ormai siamo a un bivio: mentre si moltiplicano razzismi, nazionalismi reazionari, muri, frontiere e fili spinati, noi del Mcl non possiamo non ribadire che accogliere è una manifestazione di civiltà e di umanità, a patto ovviamente che sia un’accoglienza ordinata e rispettosa delle leggi e della cultura del Paese che accoglie”. Costalli, che domani incontrerà il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, ha ribadito che “dall’Unione Europea non vogliamo ulteriori chiacchiere né dichiarazioni di principio, ma un impegno concreto per interrompere all’origine quest’esodo epocale di disperati, sostenendo concretamente i popoli in difficoltà nelle loro terre”.