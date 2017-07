Lavoro: Eurostat, disoccupazione al 9,3% in Europa. Quasi 4 milioni di giovani senza impiego

Eurostat: l'andamento della disoccupazione dal 2000 a oggi

(Bruxelles) Si stabilizza al 9,3% il tasso di disoccupazione nella zona euro (19 Stati della moneta unica), mentre nell’Ue28 il dato è al 7,8%. Eurostat conferma le cifre di fine maggio, identiche a quelle del mese precedente; si tratta comunque delle percentuali più basse rispetto all’inizio del 2009. Eurostat stima che i disoccupati totali siano ora 19 milioni e 115mila, 15 milioni dei quali nell’area euro. La Repubblica ceca si conferma il Paese Ue con il tasso di persone senza impiego più basso, toccando il 3,0%; la Germania è al 3,9%, Malta a 4,1%. Tra i grandi Paesi, l’Italia ha il tasso più elevato di disoccupati: 11,3%; seguono Francia al 9,6%, Polonia (4,8) e Regno Unito (4,3). I livelli più elevati di senza lavoro sono ancora in Grecia (22,5%) e Spagna (17,7). Segnali di recupero dei posti di lavoro si registrano con maggiore intensità in Croazia, nella stessa Spagna e in Irlanda. Per un confronto complessivo, l’attuale saggio di disoccupazione negli Stati Uniti è al 4,3%. Rimane grave la situazione giovanile, con 3,7 milioni di giovani under25 senza impiego, con punte record in Grecia (46,6%), Spagna (38,6%) e Italia (37,0%).