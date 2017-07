Ecomafie: Legambiente, “nel 2016 in Italia 25.889 reati ambientali accertati, circa 3 ogni ora. Cresciuti del 20% gli arresti, diminuiscono gli illeciti”

“Nel 2016 sono stati 25.889 i reati ambientali accertati su tutto il territorio nazionale, 71 al giorno, circa 3 ogni ora” mentre si fanno sentire “i primi effetti della legge sugli ecoreati: crescono del 20% gli arresti e diminuiscono del 7% gli illeciti”. È quanto emerge dal rapporto “Ecomafia 2017, le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia” redatto da Legambiente e presentato oggi a Roma alla Camera dei deputati. “Nella lotta contro le ecomafie e i ladri del futuro si sta percorrendo la giusta strada”, si legge in una nota, nella quale si sottolinea che “a soli due anni dall’entrata in vigore della legge sugli ecoreati, nel complesso diminuiscono gli illeciti ambientali e il fatturato delle attività criminali contro l’ambiente. Un trend positivo, che lascia ben sperare”. I reati ambientali accertati dalle forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto sono diminuiti in un anno del 7%, passando da 27.745 del 2015 a 25.889 nel 2016. In aumento, invece, il numero di arresti (225 contro i 188 del 2015), denunce (28.818 nel 2016 rispetto alle 24.623 dell’anno precedente) e sequestri (7.277 contro i 7.055 del 2015). Altri dati evidenziano il calo dei reati contro gli animali (scesi da 8.358 a 5.942) e quelli relativi al ciclo illegale del cemento (una flessione del 10% circa rispetto al 2015), mentre aumentano quelli del ciclo illegale dei rifiuti (in crescita di quasi il 12%) e gli incendi (in totale 4.635) che hanno mandato in fumo più di 27mila ettari.