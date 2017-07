Diocesi: Terni-Narni-Amelia, il 5 luglio la giornata dei Grest, “si va in scena”

Un’estate intensa di attività, a Terni, per le parrocchie e gli oratori che ospitano i Grest estivi per i ragazzi dai 6 ai 14 anni animati dai giovani del Servizio di pastorale giovanile e animatori parrocchiali. Circa 400 ragazzi e i loro animatori si ritroveranno per la giornata diocesana dei Grest “Si va in scena”, in programma mercoledì 5 luglio presso l’oratorio salesiano di San Francesco: un’intera giornata di festa e allegria che si concluderà con la preghiera nel santuario di San Francesco alle ore 15.30 presieduta dal vicario generale della diocesi, monsignor Salvatore Ferdinandi. Ogni equipe formativa dei giovani del Servizio di pastorale giovanile – informa la diocesi – guiderà e animerà la grande festa con giochi, dalle 10 alle 11.30, con laboratori e prove alla scoperta dei propri talenti dalle 14 alle 15. A conclusione della giornata la preghiera comune e la consegna a un rappresentante di ogni oratorio dei diplomi che attestano il compimento del percorso formativo “Si va in scena”. Uno spazio particolare sarà dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni che svolgono il Grest negli asili di Borgo Bovio e Campomaggiore Borgo Rivo, e a un laboratorio formativo che vedrà impegnati circa 50 ragazzi che per il primo anno stanno svolgendo l’attività di animatori. I Grest si tengono in diverse parrocchie e oratori. Il tema scelto “Si va in scena” vede impegnati i protagonisti nel guidare i bambini nella difficile ricerca dei propri talenti attraverso il gioco, l’attività, i laboratori creativi, la musica, il canto.