Charlie Gard: Ramonda (Com. Papa Giovanni), “disponibili ad ospitare la famiglia Gard a Roma per permettere di accudire il loro bimbo”

“Ho appreso che l’Ospedale Bambin Gesù ed il Policlinico Gemelli di Roma hanno offerto la loro disponibilità a curare il piccolo Charlie. Come Comunità Papa Giovanni XXIII offriamo la disponibilità ad ospitare la famiglia Gard nella nostra casa di Roma per permettere di accudire il loro bimbo”. È quanto afferma Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità fondata da don Oreste Benzi, in seguito alla notizia della disponibilità dei due ospedali romani all’accoglienza del bimbo inglese. “Ci sentiamo particolarmente vicini a questa drammatica vicenda, in quanto nelle nostre case famiglia accogliamo tanti bambini gravemente malati, come il piccolo Charlie”, aggiunge Ramonda. “In questi giorni stiamo pregando per il piccolo Charlie, la sua famiglia e soprattutto per la società europea, impregnata di una cultura eutanasica. Adesso offriamo la nostra risposta concreta”, conclude.