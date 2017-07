Ambiente: Greenaccord, questa sera a Roma primo appuntamento al “Quadraro Summer Festival 2017”

Nell’ambito del “Quadraro Summer Festival 2017”, in svolgimento fino al 6 agosto nel Parco XVII Aprile 1944 di Roma, l’associazione Greenaccord organizza e anima alcune serate per “contribuire a diffondere – si legge in una nota – la cultura della cura del territorio e la ricerca della bellezza”. L’appuntamento in programma per la serata di oggi, lunedì 3 luglio, con inizio alle 21, sarà dedicato alla memoria di Alex Langer e a un dibattito sulla cura dell’ambiente a Roma. “Nel 22° anniversario della tragica scomparsa”, Langer verrà ricordato “con le testimonianze di Pinuccia Montanari e Grazia Francescato e la proiezione di un filmato con frammenti del suo pensiero e della sua attività in favore dell’ambiente e della pace”. Seguirà il dibattito, moderato dal presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio, a cui interverranno Pinuccia Montanari, assessore all’ambiente del Comune di Roma, Grazia Francescato, già presidente del Wwf e dei Verdi, e Marco Gisotti, giornalista e divulgatore. Altre serate saranno dedicate agli “amici a quattro zampe” con la giornalista Christiana Ruggeri del Tg2 (10 luglio), alla presentazione del libro “In onda” del giornalista Rai Roberto Amen e al dibattito sulla comunicazione oggi e sul servizio pubblico offerto dalla Rai (17 luglio), alla rivisitazione storica del territorio e del rastrellamento del Quadraro e allo spettacolo di cabaret “App&Down” del duo “Poi ve lo dico” (24 luglio), alle testimonianze da Amatrice (26 luglio) e alle migrazioni (30 luglio) con la presentazione del libro “Padre Mosè” di Giuseppe Carrisi e Moises Zerai a cui seguirà lo spettacolo teatrale “Senza terra” scritto e diretto da Giuseppe Carrisi.