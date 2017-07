Accordo Ceta: Coldiretti, il 5 luglio migliaia di agricoltori in piazza Montecitorio contro il trattato di libero scambio con il Canada

Saranno migliaia gli agricoltori che mercoledì 5 luglio affolleranno piazza Montecitorio, a Roma, “per fermare il trattato di libero scambio con il Canada (Ceta)”. L’iniziativa “#stopCeta”, che prenderà il via alle 9.30 è promossa da Coldiretti. In piazza, con il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, ci saranno anche altre organizzazioni: Cgil, Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow Food International, Federconsumatori, Acli Terra e Fair Watch. Il Ceta – si legge in una nota – “per la prima volta nella storia dell’Unione europea, accorda a livello internazionale esplicitamente il via libera alle imitazioni dei prodotti italiani più tipici, che saranno smascherati nell’occasione” e “spalanca anche le porte all’invasione di grano duro e a ingenti quantitativi di carne a dazio zero”. Nell’occasione – prosegue la nota – “sarà divulgato il dossier Coldiretti sull’impatto del trattato sull’agroalimentare italiano ed esposto per la prima volta il ‘pacco’ con le imitazioni delle specialità nazionali più prestigiose, dai formaggi ai salumi, realizzate in Canada che sarà legittimato a produrre e vendere ai consumatori di tutto il mondo con la ratifica del trattato”. “Non mancheranno azioni provocatorie – conclude la nota – a difesa del Made in Italy gravemente minacciato”.