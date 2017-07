Volontariato: Caritas, dal 31 luglio i campi estivi “iFuoriClasse”

Si chiamano “i FuoriClasse”, e sono i Campi estivi di volontariato promossi dalla Caritas di Benevento nel periodo estivo, e destinati ai ragazzi dai 14 ai 18 anni di qualsiasi provenienza: scuole, associazioni, scout o semplicemente gruppi di amici che si vogliono mettere alla prova. I Campi – che si svolgeranno dal 31 luglio al 3 settembre – durano una settimana, alcuni sono residenziali e faranno vivere ai ragazzi un’esperienza di comunità e impegno sociale, nelle strutture della Caritas diocesana: la Cittadella della Carità “Evangelii gaudium”; lo Sprar Famiglie di Petruro Irpino; la Fattoria Sociale “Villa Mancini”, a Ponte; il “Sale della Terra”, in Albania del Sud; il Centro “È più bello Insieme”, a Benevento. Dopo il gravoso episodio dell’esplosione del portone del liceo classico “Pietro Giannone” di Benevento, avvenuto nel dicembre 2015 – si ricorda in una nota – gli alunni del Liceo hanno iniziato un dialogo con la Caritas di Benevento per trovare una risposta sociale positiva all’evento. Durante questi incontri, viste le tante curiosità e richieste da parte dei ragazzi sul volontariato, sulle esperienze pratiche ed emotive che si possono fare mettendo se stessi al servizio di chi ha bisogno, Caritas Benevento ha ideato il progetto “I FuoriClasse”. È possibile iscriversi ai Campi scaricando il modulo d’iscrizione dal sito di Caritas Benevento, compilandolo in ogni sua parte, in particolare nella parte riguardante le autorizzazioni rilasciate dai genitori o dai tutori legali del minore, e consegnarlo all’Ufficio Stampa e Comunicazione Caritas (Ustac), presso la sede della Caritas diocesana di Benevento, Cittadella della Carità, via San Pasquale 11.