Strage di Bologna: il 2 agosto mons. Zuppi celebra una messa di suffragio

Una Messa in suffragio dei morti nella strage alla stazione di Bologna nel 37esimo anniversario dell’attentato. A celebrarla sarà l’arcivescovo mons. Matteo Zuppi, mercoledì 2 agosto alle 11.15, nella parrocchia di San Benedetto, in via Indipendenza 64. Furono 85 le persone rimaste uccise e oltre 200 quelle ferite, in seguito allo scoppio di un ordigno, contenuto in una valigia abbandonata nella sala d’attesa di seconda classe della stazione, affollata di turisti e di persone in partenza o di ritorno dalle vacanze. Oltre alle vittime, l’esplosione causò il crollo dell’ala ovest dell’edificio. La bomba era composta da 23 chili di esplosivo. È considerato il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra. Le indagini della magistratura hanno indicato come esecutori materiali alcuni militanti di estrema destra. I mandanti sono rimasti sconosciuti.