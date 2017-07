San Nicola: padre Capotosto (Basilica Bari), “la reliquia in Russia ha colmato una lacuna nel dialogo ecumenico”

“Non solo il Nicola della fede, ma una parte del Nicola storico ha attraversato materialmente la nobile terra russa. Mai un incontro tra sogno e realtà ha avuto un impatto così grande e così potente”. Così padre Ciro Capotosto, priore della basilica di san Nicola di Bari ha concluso ieri sera le celebrazioni per il rientro della reliquia del Santo di Myra dalla Russia. “Quali sono i frutti di questo evento? Abbiamo certamente compiuto un gesto concreto di conversione all’ecumenismo – ha detto il religioso -, un segno di buon auspicio voluto da Papa Francesco e dal Patriarca Kirill sulla scia dell’annullamento delle reciproche scomuniche del 1054, abolite nel 1965 da Papa Paolo VI e dal Patriarca Athenagoras”. È stato dunque un ulteriore passo verso la piena riconciliazione fra le due “Chiese sorelle, cattolica ed ortodossa, sotto il segno luminoso della testimonianza di Nicola, santo della Chiesa indivisa. I padri domenicani, sin dal 1951, si sono impegnati su questa via di collaborazione fattiva e sono felici di continuare ad accogliere i pellegrini russi. La reliquia di san Nicola in Russia ha colmato una grande lacuna nel dialogo ecumenico. È stato un evento di popolo. Così qualsiasi passo avanti nella collaborazione ecclesiale, grazie a san Nicola, sarà come il seme evangelico che caduto in un terreno buono porterà frutti abbondanti”.