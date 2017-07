San Nicola: mons. Cacucci (Bari-Bitonto), “appartiene a tutti i cristiani”

“Non tanto i responsabili delle varie Chiese, quanto il popolo di Dio russo ha tributato questa venerazione con un lungo pellegrinaggio di oltre 2,5 milioni di pellegrini”. Lo ha detto l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, durante la celebrazione, ieri sera, per il rientro nel capoluogo pugliese dalla Russia della reliquia di san Nicola. “Papa Francesco – ha detto Cacucci – ha desiderato ardentemente, da più tempo, che san Nicola diventasse segno di unità tra la Chiesa di Oriente e di Occidente. Quello che stiamo vivendo è in continuità rispetto all’attuale momento storico, così come ha sottolineato più volte Sua Santità il Patriarca Kirill in Russia. Sua Santità il Patriarca Kirill è oggi presente spiritualmente attraverso la persona del fratello Sua Eccellenza Reverendissima Sergij (capo della segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca, ndr). Credo che resterà sempre scolpito nel nostro cuore e in quello di tanti fratelli russi quanto abbiamo vissuto”. Questa sera, ha aggiunto l’arcivescovo, “vogliamo sottolineare che san Nicola appartiene a tutti i cristiani. E ringrazio la Chiesa e il popolo di Bari che ha saputo accogliere con grande fede e disponibilità questa traslazione temporanea. La nostra venerazione a san Nicola si sente così rafforzata dopo questo evento di Grazia. Si può dire che si conclude oggi questo lungo pellegrinaggio tra Mosca, San Pietroburgo e Bari. Ma il pellegrinaggio continuerà nel nome di questo Santo dell’unità”.