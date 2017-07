Ragazzi: Acli Salerno, domenica 30 luglio a Teggiano conclusione del centro estivo “Nessuno escluso”

Si concluderà con la festa in programma domenica 30 luglio l’esperienza del centro estivo di Teggiano (Sa) promosso dal Punto famiglia Acli Manicolorate, nato su proposta di Luigi D’Alvano promotore della Festa dell’infanzia e con il sostegno dell’Istituto comprensivo di Teggiano. “Un centro estivo solidale – si legge in una nota – che è riuscito a coinvolgere tantissimi giovani, grazie al sostegno della Fondazione di comunità Salernitana, che ha riconosciuto nell’idea progettuale #nessunoescluso, un’importante azione d’inclusione sociale”. Sono stati 100 i partecipanti, dai 4 ai 13 anni, che per 7 settimane “hanno pacificamente invaso piazza san Marco, gli spazi della locale scuola elementare e del centro parrocchiale Giovanni Paolo II, guidati nei giochi e nelle varie iniziative da uno staff di animatori esperti e dai volontari, che hanno saputo responsabilmente condurli nel corso di tutte le attività ludico-esperienziali, laboratoriali e sportive”. Dalle 18 di domenica, in piazza san Marco sono previsti giochi e divertimento. Alle 19 avrà inizio lo spettacolo realizzato dai più giovani protagonisti del centro estivo a cui seguirà l’esibizione di un artista di strada. La festa si concluderà con la proiezione di un video riepilogativo dell’esperienza del centro estivo. Le attività del Punto famiglia Acli riprenderanno regolarmente da lunedì 31 luglio, con il Laboratorio “Chi vuol giocare alzi la mano”. “I nostri Punto famiglia – dichiara il presidente delle Acli provinciali di Salerno, Gianluca Mastrovito – si confermano luoghi dal fare familiare che contribuiscono con professionalità e passione, alla crescita della comunità locale, a partire dai gesti concreti”.