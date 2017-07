Perdono di Assisi: Porziuncola, da stasera il triduo di preparazione. Predicano i ministri generali della Famiglia francescana

Prenderà il via nella serata di oggi, sabato 29 luglio, Perdono presso il Santuario della Porziuncola, il triduo di preparazione alla solennità del Perdono di Assisi. “Ad evidenziare il legame di tutta la Famiglia francescana con una festa nata dall’intuizione di Francesco d’Assisi – si legge in una nota – il Triduo viene predicato dai ministri generali dei tre ordini maschili”. “Questa condivisione – prosegue la nota – si pone in perfetta continuità con il cammino intrapreso e finora culminato nel Capitolo generalissimo celebrato insieme dalle Famiglie francescane”. Questa sera sarà padre Marco Tasca, ministro generale dell’Odine dei frati minori conventuali, a presiedere la celebrazione. Domani toccherà, invece, al vicario generale dell’Odine dei frati minori cappuccini, padre Stefan Kozuh. Chiuderà il Triduo la predicazione di padre Michael Perry, ministro generale dell’Odine dei frati minori.